Пара Тарасова-Морозов будет тренироваться за океаном

Не прошло и года, как российский спорт лишается очередных своих "солдат". Стан фигуристов, тренирующихся на родине, покинут Евгения Тарасова и ее партнер Владимир Морозов. Доводить до совершенства свои короткие и произвольные программы они отправятся в США, где работает их новая наставница Марина Зуева. Работа начнется в конце мая-начале июня, когда у них закончится отпуск, рассказала фигуристка.

"Мы поедем к Марине Зуевой тренироваться в Америку",

– объявила Тарасова агентству "Р-Спорт" по телефону.

Сегодня, 29 апреля, стало известно о частичном уходе пары от Олимпийского чемпиона Максима Транькова. Вместе с Зуевой их будет тренировать Нина Мозер, которая, по словам Евгении, будет в Штатах наездами, так как имеет подопечных в России. Площадкой, где она работает, является московский каток "Вдохновение".

Главный тренер двукратных чемпионов Европы и трехкратных призеров чемпионатов мира остановилась в Эстеро американского штата Флорида. Также пара продолжит работу с Траньковым. Однако его роль в их спортивной карьере впредь будет гораздо меньше, чем раньше.

Прошлым летом российскую базу покинула серебряный призер Олимпийских игр в Южной Корее Евгения Медведева. Она переехала в Канаду к известному специалисту Брайану Орсеру, покинув Этери Тутберидзе, которая не так давно раскрыла детали ухода Евгении.