"Санта-Барбара": Медведева разбила сердце Тутберидзе

Звездный тренер поделилась своей болью

Этери Тутберидзе впервые откровенно рассказала широкой публике о некоторых деталях ухода Евгении Медведевой.

На своей страничке в Instagram она опубликовала написанное год назад письмо, в котором откровенно назвала переезд фигуристки в Канаду "странным". По словам тренера, тогда она ставила Женю всем в пример и "сделала 200% из 100 возможных в спорте" для карьеры юной фигуристки. Тутберидзе призналась, что уход ее подопечной совпал с тяжелой болезнью матери Этери Георгиевны – перед началом Олимпиады в Пхенчхане у нее обнаружили рак мозга.

"Люди поздравляют, заглядывают в глаза и ищут ответную радость, а ее как будто нет. Боль.... И вот, по прошествии почти года, я могу сказать. Я перелистнула. Спасибо моим друзьям, близким и моим родителям", – поделилась со своими подписчиками Тутберидзе.

Большинство комментаторов поддержали Этери Георгиевну:

"Вы большая молодец! Восхищаюсь Вами!", "Этери Георгиевна, спасибо вам за все! Плакала от счастья и гордости за Алинку год назад, плакала после Кармен. Вы и Ваш тренерский штаб тронули до глубины души... спасибо! И всяческих Вам успехов в будущем!", "Вы молодец!!", "Этери ,Вы сильная женщина. Пусть всевышний даст Вам силы пройти через эти испытания. Спокойствия и здоровья", "Дорогая Этери Георгиевна! Верим, что наши любимые на небесах все видят и помогают нам. Спасибо Вам за все! За всех девочек. За Алину, Юлю, новую блестящую поросль! За команду", "Вы такая молодец!!! Дай Бог Вам сил!!!", "Вы сильная женщина..... пусть у Вас все будет хорошо", "Вы потрясающая!!! И очень красивая!!!!", "Вы лучший тренер",



Нашлись и такие, кто строго осудил Евгению Медведеву, оставившую наставника, который вывел ее на вершину спортивного Олимпа:

"Женя сломала сердце Этери, предала, ноги вытерла и ушла. Негатив на Женю из-за этого и идет, а не из-за денег","...ненавистная, циничная предательница, убежала втихаря, не сказав спасибо", "Женя сама выбрала путь предательства и нанесла удар в спину исподтишка в самый тяжелый момент, помогая " врагам...", "Тяжело принять ,что ты уже не первая,когда ты 2 года была непобедимой.Но всему есть срок.Сейчас Женя ,за которую я болела раньше,моим кумиром не является.После такого ухода от тренера....."

Впрочем, нашлись у Медведевой и заступники, резонно напомнившие, что в ссоре всегда виноваты обе стороны:

"А вам не кажется , что ЭТ все грехи на Женю перекидывает , ушла девочка к другому тренеру , при этом ничего плогохо не сказала , так ее надо критиковать , рассказывать ее сокровенные мысли , хотя я думаю что Женя очень многое могла о Этери рассказать", "потому что ЭГ надо поучиться у юной Жени не выносить сор из избы".

И, конечно, не обошлось без сравнения двух звездных подопечных Тутберидзе – Алины Загитовой и Евгении Медведевой:

"Загитова победила в честной борьбе, а Медведевой не хватило благочестия принять результат", "Остановите эту Санта Барбару в фигурном катании. Вы реально все достали", "Думаю все после Олимпиады поняли, что Медведева свалит, двум лидерам сложно в одном доме" (орфография и пунктуация всех оригиналов сохранены).

На чемпионате мира, который прошел в марте этого года в японском городе Сайтама, две подопечные Тутберидзе – россиянка Алина Загитова и Элизабет Турсынбаева из Казахстана – заняли первое и второе места. Бронза досталась бывшей ученице Этери Георгиевны – Евгении Медведевой, которая сейчас тренируется у канадского специалиста Брайана Орсера.

