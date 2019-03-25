Политика

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Экономика

Наука

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

"Санта-Барбара": Медведева разбила сердце Тутберидзе

Этери Тутберидзе, Евгения Медведева. Фото: www.globallookpress.com
Звездный тренер поделилась своей болью

Этери Тутберидзе впервые откровенно рассказала широкой публике о некоторых деталях ухода Евгении Медведевой.

На своей страничке в Instagram она опубликовала написанное год назад письмо, в котором откровенно назвала переезд фигуристки в Канаду "странным". По словам тренера, тогда она ставила Женю всем в пример и "сделала 200% из 100 возможных в спорте" для карьеры юной фигуристки. Тутберидзе призналась, что уход ее подопечной совпал с тяжелой болезнью матери Этери Георгиевны – перед началом Олимпиады в Пхенчхане у нее обнаружили рак мозга. 

"Люди поздравляют, заглядывают в глаза и ищут ответную радость, а ее как будто нет. Боль.... И вот, по прошествии почти года, я могу сказать. Я перелистнула. Спасибо моим друзьям, близким и моим родителям", – поделилась со своими подписчиками Тутберидзе.

Большинство комментаторов поддержали Этери Георгиевну:

"Вы большая молодец! Восхищаюсь Вами!", "Этери Георгиевна, спасибо вам за все! Плакала от счастья и гордости за Алинку год назад, плакала после Кармен. Вы и Ваш тренерский штаб тронули до глубины души... спасибо! И всяческих Вам успехов в будущем!", "Вы молодец!!", "Этери ,Вы сильная женщина. Пусть всевышний даст Вам силы пройти через эти испытания. Спокойствия и здоровья", "Дорогая Этери Георгиевна! Верим, что наши любимые на небесах все видят и помогают нам. Спасибо Вам за все! За всех девочек. За Алину, Юлю, новую блестящую поросль! За команду", "Вы такая молодец!!! Дай Бог Вам сил!!!", "Вы сильная женщина..... пусть у Вас все будет хорошо", "Вы потрясающая!!! И очень красивая!!!!", "Вы лучший тренер", 

Нашлись и такие, кто строго осудил Евгению Медведеву, оставившую наставника, который вывел ее на вершину спортивного Олимпа:

"Женя сломала сердце Этери, предала, ноги вытерла и ушла. Негатив на Женю из-за этого и идет, а не из-за денег","...ненавистная, циничная предательница, убежала втихаря, не сказав спасибо",  "Женя сама выбрала путь предательства и нанесла удар в спину исподтишка в самый тяжелый момент, помогая " врагам...",  "Тяжело принять ,что ты уже не первая,когда ты 2 года была непобедимой.Но всему есть срок.Сейчас Женя ,за которую я болела раньше,моим кумиром не является.После такого ухода от тренера....."

Впрочем, нашлись у Медведевой и заступники, резонно напомнившие, что в ссоре всегда виноваты обе стороны:

"А вам не кажется , что ЭТ все грехи на Женю перекидывает , ушла девочка к другому тренеру , при этом ничего плогохо не сказала , так ее надо критиковать , рассказывать ее сокровенные мысли , хотя я думаю что Женя очень многое могла о Этери рассказать", "потому что ЭГ надо поучиться у юной Жени не выносить сор из избы".

И, конечно, не обошлось без сравнения двух звездных подопечных Тутберидзе – Алины Загитовой и Евгении Медведевой:

"Загитова победила в честной борьбе, а Медведевой не хватило благочестия принять результат", "Остановите эту Санта Барбару в фигурном катании. Вы реально все достали", "Думаю все после Олимпиады поняли, что Медведева свалит, двум лидерам сложно в одном доме" (орфография и пунктуация всех оригиналов сохранены).

На чемпионате мира, который прошел в марте этого года в японском городе Сайтама, две подопечные Тутберидзе – россиянка Алина Загитова и Элизабет Турсынбаева из Казахстана – заняли первое и второе места. Бронза досталась бывшей ученице Этери Георгиевны – Евгении Медведевой, которая сейчас тренируется у канадского специалиста Брайана Орсера.

Валентина МАЙОРОВА
новости партнеров
Загрузка...
По теме

За наш счет: Киев присвоил лавры восстановления послевоенного Крыма

Россиян обозвали "проходимцами"

Без паники: инвесторы "Северного потока-2" отмахнулись от резолюции Европарламента

Пока одни сотрясают воздух, другие работают

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей