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"Любят и будут любить": Тарасова высказалась о соперничестве Загитовой и Медведевой

Евгения Медведева и Алина Загитова. Фото: www.globallookpress.com
Зрителей ждет интереснейший чемпионат мира

Симпатии зрителей и спортивных комментаторов обрушились на россиянку Евгению Медведеву после того, как она откатала короткую программу на чемпионате мира в японском городе Сайтама. При этом cпортсменка сумела занять только четвертое место, тогда как ее вечная соперница Алина Загитова стала первой.

"Зал встает! Любят Женьку и будут любить. Она много сделала всего хорошего", – 

такой комментарий дала на Первом канале выдающийся российский тренер Татьяна Тарасова на выступление Евгении. По словам Тарасовой, Медведевой немного не хватило скорости, и она занервничала на разминке. Впрочем, нашлись у Татьяны Анатольевны теплые слова и для Алины:

"Молодец девочка!.. Лучше всех!"

Тарасова подчеркнула, что соперничество Медведевой и Загитовой всколыхнуло интерес к катанию женщин-одиночниц:

"Эти девочки, воспитанные Тутберидзе, сделали так, что весь мир смотрит женское фигурное катание". 

Судьи оценили выступление 16-летней Загитовой в 82,08 балла, напоминает телеканал "360". На втором месте после короткой программы – японка Каори Сакамото, на третьем – Элизабет Турсынбаева из Казахстана.

Валентина МАЙОРОВА
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