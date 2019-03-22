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Загитова уедет из России после победы

Алина Загитова. Фото: www.globallookpress.com
Спортсменка определилась с местом отдыха

Алина Загитова вскоре вновь вернется в Страну Восходящего солнца – для того, чтобы восстановить силы после тяжелого спортивного сезона.

"Сейчас у меня будет ряд шоу, потом будем спокойно тренироваться. Я хочу прилететь в Японию, на остров Окинава. Хочу там отдохнуть с семьей", –

приводит ТАСС слова Загитовой. На чемпионате мира в японском городе Сайтама олимпийская чемпионка Пхенчхана выиграла золотую медаль, опередив всех других фигуристок. Серебро досталось Элизабет Турсынбаевой из Казахстана, на третьей ступеньке пьедестала оказалась вечная соперница Загитовой, россиянка Евгения Медведева.

Алина Загитова, которой сейчас 16 лет, стала первой россиянкой, выигравшей все титулы в женском одиночном катании. В ее копилке – золотая медаль чемпионата мира, первое место на Олимпийских играх 2018 года, а также золото чемпионата Европы прошлого года и финала Гран-при 2017 года. Помимо этого, фигуристке принадлежат 2 действующих мировых рекорда: в произвольной программе Алина набрала 158,50 баллов, а по сумме баллов -238,43. 

Валентина МАЙОРОВА
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