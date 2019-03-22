"Очень больно": Медведева пустилась в откровения после ЧМ

Бронза мирового чемпионата тяжело досталась россиянке

Бронза мирового чемпионата тяжело досталась россиянке Евгении Медведевой – она призналась, что испытывала острую боль во время исполнения своей произвольной программы.

"Я сегодня горжусь собой, своей командой... Мне сегодня было очень сложно и очень больно", -

приводит ТАСС слова Медведевой. Фигуристка рассказала, что перед короткой программой на разминке она потянула бедро, и ей пришлось выступать, преодолевая боль.

Спортсменка не пожалела теплых слов для своих тренеров Брайана Орсера и Трейси Уилсон и постановщика программ Мишу Ге:

"Я благодарна им за поддержку, благодарна им за то, где я сейчас. Мы вместе прошли это, они пропускают все через сердце, я это знаю".

Она добавила, что сейчас ей очень хочется вылечиться и двигаться дальше. Нужно отметить, что зрители бурно приветствовали свою любимицу: во время произвольной программы Евгении зал неоднократно взрывался аплодисментами, а после того, как фигуристка закончила свое выступление, зрители аплодировали ей стоя.

Евгения Медведева под руководством тренера Этери Тутберидзе стала двукратной чемпионкой мира и выиграла серебряную медаль на Олимпиаде в Пхенчхане. После Игр-2018 спортсменка ушла тренироваться к канадскому специалисту Брайану Орсеру.