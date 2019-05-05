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Игрок "Зенита" Александр Кокорин, находящийся в СИЗО, получит золотую медаль чемпионата России. Об этом рассказал президент клуба Александр Медведев.
"Все игроки, которые имеют право на получение медали, получат ее",
– цитирует его ТАСС.
Таким образом, Кокорин стал первым в истории страны футболистом, который стал чемпионом в СИЗО.
Нападающий пропустил начало сезона из-за травмы. После он успел сыграть 5 матчей. В октябре 2018 года угодил за решетку после драки в центре Москвы.
"Зенит" оформил чемпионство за три тура до конца турнира.
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