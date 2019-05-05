Спортсмен добился награды, не играя за клуб

Игрок "Зенита" Александр Кокорин, находящийся в СИЗО, получит золотую медаль чемпионата России. Об этом рассказал президент клуба Александр Медведев.

"Все игроки, которые имеют право на получение медали, получат ее",

– цитирует его ТАСС.

Таким образом, Кокорин стал первым в истории страны футболистом, который стал чемпионом в СИЗО.

Нападающий пропустил начало сезона из-за травмы. После он успел сыграть 5 матчей. В октябре 2018 года угодил за решетку после драки в центре Москвы.

"Зенит" оформил чемпионство за три тура до конца турнира.