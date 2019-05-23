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Мы в полуфинале: российские хоккеисты разгромили сборную США

Фото: Антон Новодережкин/ТАСС Фото: Антон Новодережкин/ТАСС Фото: EPA/CHRISTIAN BRUNA/ТАСС
Фото: Александр Демьянчук/ТАСС Фото: Антон Новодережкин/ТАСС Фото: Антон Новодережкин/ТАСС Фото: Александр Демьянчук/ТАСС
Наши спортсмены заколотили в ворота противника четыре шайбы

Встреча с американцами в Братиславе окончилась со счетом 4:3 в пользу РФ.

Российская сборная вышла в полуфинал Чемпионата мира по хоккею. На второй минуте отличился Никита Гусев. Следующую шайбу в ворота противника забросил Михаил Сергачев (16 минута). На 42-й забил Кирилл Капризов и последний удар нанес Михаил Григоренко на 48-й.

С кем россиянам предстоит играть в полуфинале, станет известно уже вечером – финны и шведы начнут сражаться в 21:15.

Кристина ЧЕРНИКОВА
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