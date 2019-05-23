Нибиру
- Нибиру наносит удар: названа новая дата конца света
- Взорвут США: коварный план пришельцев уничтожит Землю
- Нибиру вернулась: на Землю спустятся агрессивные инопланетяне
271 новости
Встреча с американцами в Братиславе окончилась со счетом 4:3 в пользу РФ.
Российская сборная вышла в полуфинал Чемпионата мира по хоккею. На второй минуте отличился Никита Гусев. Следующую шайбу в ворота противника забросил Михаил Сергачев (16 минута). На 42-й забил Кирилл Капризов и последний удар нанес Михаил Григоренко на 48-й.
Итоговая статистика четвертьфинального матча! #СнамиРоссия #IIHFWorlds pic.twitter.com/1gkpkqBlD7— Хоккей России (@russiahockey) 23 мая 2019 г.
С кем россиянам предстоит играть в полуфинале, станет известно уже вечером – финны и шведы начнут сражаться в 21:15.
Незалежной не удастся выжить за счет Запада