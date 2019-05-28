Политика

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Экономика

Наука

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

Финны сломали кубок после победы на ЧМ по хоккею

Фото: www.globallookpress.com
Спортсмены, видимо, слишком бурно радовались

Долгожданная награда недолго оставалась в первоначальном виде.

В соцсетях появилось забавное фото, где видно, что игроки сборной Финляндии по хоккею позируют сначала с целым кубком, а после у него таинственным образом пропадает дно.

Напомним, финны победили канадцев в финале ЧМ-2019 со счетом 3:1 и в третий раз стали чемпионами мира. Однако довезти кубок из Словакии на родину невредимым, увы, не удалось.

Посмотреть эту публикацию в Instagram

Публикация от Jussi Narva (@jussinarva)

Ранее американская журналистка раскритиковала игру сборной России после поражения команды США.

Фоторепортаж
Мы в полуфинале: российские хоккеисты победили сборную США
Фото: Антон Новодережкин/ТАСС Фото: Антон Новодережкин/ТАСС Фото: EPA/CHRISTIAN BRUNA/ТАСС
Фото: Александр Демьянчук/ТАСС Фото: Антон Новодережкин/ТАСС Фото: Антон Новодережкин/ТАСС Фото: Александр Демьянчук/ТАСС
Кристина ЧЕРНИКОВА
новости партнеров
Загрузка...

Украинцы замахнулись на земли Черноморского флота в Крыму

От Зеленского ждут решительных действий

Тогда вернемся: Москва требует пересмотра отношений с ПАСЕ

Названы условия возвращения России в европейскую организацию

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей