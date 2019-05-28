Спортсмены, видимо, слишком бурно радовались

Долгожданная награда недолго оставалась в первоначальном виде.

В соцсетях появилось забавное фото, где видно, что игроки сборной Финляндии по хоккею позируют сначала с целым кубком, а после у него таинственным образом пропадает дно.

Напомним, финны победили канадцев в финале ЧМ-2019 со счетом 3:1 и в третий раз стали чемпионами мира. Однако довезти кубок из Словакии на родину невредимым, увы, не удалось.

Ранее американская журналистка раскритиковала игру сборной России после поражения команды США.