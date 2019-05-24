По мнению эксперта, сборная России показала не хоккей, а "легкую атлетику" на льду

Журналистка The New York Times Джули Робенхаймер заявила, что на чемпионате мира сборная США хоть и проиграла, но стала единственной командой, которая доставила проблемы россиянам.

"У них абсурдная модель игры в нападении – они вечно бегут. Сначала хоккеисты на огромной скорости врываются в зону соперника, а потом летят обратно. Мы называем это легкой атлетикой. Подопечные Блэшилла старались помешать им действовать в таком ключе",

– приводит слова эксперта RT.

Игра с американцами в Братиславе закончилась со счетом 4:3 в пользу российских хоккеистов, которые пробились в полуфинал турнира. Соперниками команды Петра Воробьева станут финны.

