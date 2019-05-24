Политика

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Экономика

Наука

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

Американская журналистка раскритиковала игру сборной России

Фото: www.globallookpress.com
По мнению эксперта, сборная России показала не хоккей, а "легкую атлетику" на льду

Журналистка The New York Times Джули Робенхаймер заявила, что на чемпионате мира сборная США хоть и проиграла, но стала единственной командой, которая доставила проблемы россиянам.

"У них абсурдная модель игры в нападении – они вечно бегут. Сначала хоккеисты на огромной скорости врываются в зону соперника, а потом летят обратно. Мы называем это легкой атлетикой. Подопечные Блэшилла старались помешать им действовать в таком ключе",

приводит слова эксперта RT. 

Игра с американцами в Братиславе закончилась со счетом 4:3 в пользу российских хоккеистов, которые пробились в полуфинал турнира. Соперниками команды Петра Воробьева станут финны. 

Андрей ДОВЛАТОВ
новости партнеров
Загрузка...

Сдалась со слезами: Мэй объявила об отставке

Премьер-министр Великобритании покинет пост летом

Меркель заставила Зеленского выполнить Минские соглашения

По-другому решить донбасскую проблему не получится, предупредили в Берлине

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей