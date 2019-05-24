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Журналистка The New York Times Джули Робенхаймер заявила, что на чемпионате мира сборная США хоть и проиграла, но стала единственной командой, которая доставила проблемы россиянам.
"У них абсурдная модель игры в нападении – они вечно бегут. Сначала хоккеисты на огромной скорости врываются в зону соперника, а потом летят обратно. Мы называем это легкой атлетикой. Подопечные Блэшилла старались помешать им действовать в таком ключе",
– приводит слова эксперта RT.
Игра с американцами в Братиславе закончилась со счетом 4:3 в пользу российских хоккеистов, которые пробились в полуфинал турнира. Соперниками команды Петра Воробьева станут финны.
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