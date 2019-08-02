Кокорин и Мамаев попросились на волю

Футболисты подали заявление по УДО

Александр Кокорин и Павел Мамаев обратились в суд с ходатайством об условно-досрочном освобождении.

Об этом РИА Новости сообщили в Алексеевском суде Белгородской области. Отмечается, что прошения футболистов зарегистрированы, однако пока не известно, когда они будут рассматриваться.

Нападающий "Зенита" Александр Кокорин и полузащитник "Краснодара" Павел Мамаев, 8 октября прошлого года стали участниками двух конфликтов в центре столицы.

Спортсмены вместе с друзьями избили водителя тележурналистки с Первого канала, а затем – чиновника из Минпромторга.

Суд приговорил Кокорина к полутора годам колонии, Мамаев получил срок в 1 года и 5 месяцев, напоминает RT. Наказание спортсмены отбывают в колонии в Белгородской области.