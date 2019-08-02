Кокорин и Мамаев попросились на волю

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Александр Кокорин и Павел Мамаев обратились в суд с ходатайством об условно-досрочном освобождении.
Об этом РИА Новости сообщили в Алексеевском суде Белгородской области. Отмечается, что прошения футболистов зарегистрированы, однако пока не известно, когда они будут рассматриваться.
Нападающий "Зенита" Александр Кокорин и полузащитник "Краснодара" Павел Мамаев, 8 октября прошлого года стали участниками двух конфликтов в центре столицы.
Спортсмены вместе с друзьями избили водителя тележурналистки с Первого канала, а затем – чиновника из Минпромторга.
Суд приговорил Кокорина к полутора годам колонии, Мамаев получил срок в 1 года и 5 месяцев, напоминает RT. Наказание спортсмены отбывают в колонии в Белгородской области.
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