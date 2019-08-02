Политика

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Наука

Экономика

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

Кокорин и Мамаев попросились на волю

Александр Кокорин и Павел Мамаев. Фото: www.globallookpress.com
Футболисты подали заявление по УДО

Александр Кокорин и Павел Мамаев обратились в суд с ходатайством об условно-досрочном освобождении.

Об этом РИА Новости сообщили в Алексеевском суде Белгородской области. Отмечается, что прошения футболистов зарегистрированы, однако пока не известно, когда они будут рассматриваться.

Нападающий "Зенита" Александр Кокорин и полузащитник "Краснодара" Павел Мамаев, 8 октября прошлого года стали участниками двух конфликтов в центре столицы.

Спортсмены вместе с друзьями избили водителя тележурналистки с Первого канала, а затем – чиновника из Минпромторга. 

Суд приговорил Кокорина к полутора годам колонии, Мамаев получил срок в 1 года и 5 месяцев, напоминает RT. Наказание спортсмены отбывают в колонии в Белгородской области.

Полина ИВАНОВА
новости партнеров
Загрузка...
По теме

От мошенников в интернете спасет изолента

В Роскачестве дали советы по "цифровой гигиене"

"От слабости локти кусают": США мстят России санкциями за Скрипалей

Американцы проболтались о втором пакете ограничительных мер против РФ

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей