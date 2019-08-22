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Виктор Ан избавляется от олимпийских подарков России

Виктор Ан избавляется от олимпийских подарков России
Виктор Ан. Фото: AP/TASS
Спортсмен выставил на продажу дорогое жилье

Чемпион сочинской Олимпиады по шорт-треку Виктор Ан решил продать свою роскошную квартиру в Северной столице.

В объявлении, размещенном на популярном сайте, сообщается, что в квартире площадью 110 кв. м сделан дизайнерский ремонт, есть 3 санузла, установлен теплый пол, в спальне есть небольшая гардеробная.

Кроме того, из окон открывается живописный вид на Неву, а рядом с домом можно с удовольствием прогуливаться, любуясь окрестностями. Стоит жилье от чемпиона почти 12 млн рублей.

Сам Ан в петербургской квартире не живет, год назад он сдавал ее за 50 тыс. рублей. О том, что жилье принадлежит знаменитому спортсмену, в объявлении не сказано ни слова, однако источник в агентстве недвижимости подтвердил "Собеседнику", что эти апартаменты – действительно собственность Ана.

Год назад спортсмен заявил, что покидает большой спорт, однако через несолько месяцев объявил о возобновлении спортивной карьеры. Как рассказал ТАСС президент Союза конькобежцев России Алексей Кравцов, шестикратный олимпийский чемпион в конце сентября будет участвовать в отборочных стартах для включения в российскую сборную.

 

Валентина МАЙОРОВА
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