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При освобождении Кокорина и Мамаева произошел несчастный случай

При освобождении Кокорина и Мамаева произошел несчастный случай
Александр Кокорин Павел Мамаев. Фото: www.globallookpress.com
В инциденте пострадал журналист

Сегодня, 17 сентября футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев вышли из белгородской колонии "Золотой Лев". Оказавшись на свободе, футболисты прыгнули в машину к отчиму Кокорина и уехали. Ранее суд решил освободить спортсменов по УДО, за решеткой они провели почти год.

При этом, по сообщению телеграм-канала Life Shot, не обошлось без пострадавших: отчим Кокорина наехал на своей машине на журналиста "Лайфа". Карета скорой помощи и полиция оперативно прибыли на место происшествия. Медики говорят, что, возможно, у работника прессы сломан палец.

Журналист продолжил трансляцию и посетовал, что это не первое нападение со стороны семьи Кокориных на работников пера. Телеграм-канал "Подъем" отмечает, что пострадавший рассказал, что подаст в суд на наехавшего на него мужчину.

По словам адвоката спортсменов, без работы они не останутся: у Мамаева продолжается контракт с клубом "Краснодар,  Кокорин заключил трудовое соглашение с "Зенитом", сообщает Mash.

Валентина МАЙОРОВА
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