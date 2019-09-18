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Кокорину урезали зарплату

Вышедшему на свободу Кокорину серьезно урезали зарплату
Александр Кокорин и Павел Мамаев. Фото: www.globallookpress.com
Нападающему "Зенита" дали шанс на исправление

Вышедший на свободу по УДО футболист, о спортивных достижениях которого целый год не было вестей, вернулся в стан родной команды "Зенит". Однако о былой зарплате Александр Кокорин может даже не мечтать.

По информации РИА ФАН, нападающему серьезно урезали зарплату. Теперь он будет получать порядка 800 тысяч евро в год, что в пять раз меньше его гонорара до того, как футболист попал в места, не столь отдаленные. 

К слову, руководство клуба дало шанс Кокорину доказать, что он стоит больше. В контракте прописан пункт, согласно которому цифра в документе может измениться при его продлении. Данное соглашение между "Зенитом" и игроком действует до конца нынешнего сезона. 

Напомним, накануне, 17 сентября, Александр Кокорин, а также его брат Кирилл и товарищ Павел Мамаев досрочно покинули колонию в Белгородской области. 

Ксения АНДРЕЕВА
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