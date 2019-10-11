Допинг встал поперек горла любителям пива и шампанского в отечественном спорте

Атлеты из России выражают крайнее неудовольствие введенным Российским антидопинговым агентством запретом на употребление алкоголя во время допинг-контроля. Об этом заявила замгендиректора РУСАДА Маргарита Пахноцкая.

Она отметила, что спортсмены ее критикуют и предполагают, что вслед за запретом на спиртное та же участь постигнет и "внебрачные связи".

"На самом деле, причин такого решения три. Во-первых, это вредит здоровью спортсмена, о чем есть заключение экспертных комиссий. Во-вторых, употребление алкоголя приводит к не совсем достойному поведению на пункте допинг-контроля, что ранее выражалось не только в непристойном поведении, но и в том, что в адрес инспекторов поступали угрозы", – цитирует ТАСС Пахноцкую.

В качестве третьей причины она назвала тот факт, что спиртное в организме атлета мешает обнаруживать возможные запрещенные препараты.

Представитель организации подчеркнула, что запрет на употребление алкоголя во время сдачи допинг-теста будет внесен и во Всемирный антидопинговый кодекс, а в РУСАДА данная норма уже отражена.

"Просто нужно объяснять причину такого решения, мы же в ответ на него получили несколько агрессивную обратную связь с вопросами, почему нельзя пить пиво. Мы вежливо всем все объяснили", – резюмировала Пахноцкая.

Накануне в ходе выступления на форуме "Россия - спортивная держава" президент РФ Владимир Путин сообщил, что наша страна в полном объеме выполняет требования WADA, чтобы соответствовать всем нормам организации.

