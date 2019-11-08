Политика

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Наука

Экономика

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

Промокоды

Товары

Ушел из жизни российский чемпион

Фото: pixabay.com
Фото: pixabay.com
Бывшему футболисту московского "Спартака" было 86 лет

В пятницу, 8 ноября, умер Анатолий Крутиков. Об этом сообщили в Российском футбольном союзе.  

"Соболезнуем. На 87-м году ушел из жизни заслуженный мастер спорта, чемпион Европы...", – отметили в пресс-службе ведомства. 

В 1960 г. советская сборная, в состав которой входил Крутиков, в финале чемпионата Европы со счетом 2:1 победила команду Югославии.

Также футболист со своей командой выиграл чемпионат СССР. Дважды "Спартак" с ним получал Кубок СССР. 

В 1976 г. Крутиков был главным тренером "красно-белых".  С 1981-го по 1988 г. он руководил футбольной школой "Спартак" в Московской области.

Ранее стало известно о смерти другого российского чемпиона.

Полина ДОРОЖКИНА

Ответить:

ИЛИ ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

новости партнеров
Загрузка...

Кому повезет по славянскому календарю в 2020 году

Тотемный годослов для всех на год Паука

Джигарханян бежит в США

Артист готов отказаться от жизни в России

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей