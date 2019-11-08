Бывшему футболисту московского "Спартака" было 86 лет

В пятницу, 8 ноября, умер Анатолий Крутиков. Об этом сообщили в Российском футбольном союзе.

"Соболезнуем. На 87-м году ушел из жизни заслуженный мастер спорта, чемпион Европы...", – отметили в пресс-службе ведомства.

В 1960 г. советская сборная, в состав которой входил Крутиков, в финале чемпионата Европы со счетом 2:1 победила команду Югославии.

Также футболист со своей командой выиграл чемпионат СССР. Дважды "Спартак" с ним получал Кубок СССР.

В 1976 г. Крутиков был главным тренером "красно-белых". С 1981-го по 1988 г. он руководил футбольной школой "Спартак" в Московской области.

Ранее стало известно о смерти другого российского чемпиона.