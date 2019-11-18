Немка завидует юным россиянкам после поражения на Гран-при

Выполняемые российскими фигуристками четверные прыжки – это мода, цирк на льду, а не искусство. Об этом заявила немецкая спортсменка Николь Шотт.

Фигурное катание меняется – появляется тенденция на выполнение все более сложных прыжков юными спортсменками. Так, 15-летняя Александра Трусова стала первой в мире фигуристкой, исполнившей четверной лутц – элемент высшей степени сложности. Николь Шотт считает, что этот "воздушный цирк на льду" – скорее веяние моды, которое рано или поздно уйдет, ведь спортсменки испытывают колоссальную нагрузку на суставы, сообщает Süddeutsche Zeitung. К тому же, по мнению фигуристки, такие прыжки легче выполнять более молодым и миниатюрным девушкам. Самой Николь недавно исполнилось 23 года.

Немецкая фигуристка делает ставку на хореографию и артистизм, считая это своим основным преимуществом. У нее свои цели на соревнованиях, по словам Николь, в фигурном катании она наслаждается новыми шагами, скоростью, хореографией. Фигуристка признается, что победить юных российских спортсменок она сможет только в том случае, если у кого-то из них "случится неудачный день", передает "Царьград".

На Гран-при по фигурному катанию в Москве Николь Шотт заняла девятое место. Победу одержала Александра Трусова.