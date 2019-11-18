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"Цирк на льду": немецкая фигуристка унизила российских спортсменок

"Цирк на льду": немецкая фигуристка унизила российских спортсменок
Николь Шотт. Фото: www.globallookpress.com
Немка завидует юным россиянкам после поражения на Гран-при

Выполняемые российскими фигуристками четверные прыжки – это мода, цирк на льду, а не искусство. Об этом заявила немецкая спортсменка Николь Шотт.

Фигурное катание меняется – появляется тенденция на выполнение все более сложных прыжков юными спортсменками. Так, 15-летняя Александра Трусова стала первой в мире фигуристкой, исполнившей четверной лутц – элемент высшей степени сложности. Николь Шотт считает, что этот "воздушный цирк на льду" – скорее веяние моды, которое рано или поздно уйдет, ведь спортсменки испытывают колоссальную нагрузку на суставы, сообщает Süddeutsche Zeitung. К тому же, по мнению фигуристки, такие прыжки легче выполнять более молодым и миниатюрным девушкам. Самой Николь недавно исполнилось 23 года.

Немецкая фигуристка делает ставку на хореографию и артистизм, считая это своим основным преимуществом. У нее свои цели на соревнованиях, по словам Николь, в фигурном катании она наслаждается новыми шагами, скоростью, хореографией. Фигуристка признается, что победить юных российских спортсменок она сможет только в том случае, если у кого-то из них "случится неудачный день", передает "Царьград".

На Гран-при по фигурному катанию в Москве Николь Шотт заняла девятое место. Победу одержала Александра Трусова.

Карина СИРАЗОВА

Ответить:

ИЛИ ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

Гость
Ответить
фигурист(ка), сумеющий сделать 6-ой прыжок может забить как на художественность, так и на эстетичность своего танца
вышел, прыгнул, ушел - и уже чемпион, зачем тратить время на какую-то там музыку и хореографию...
М
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если это не спорт так и протестуй против этого а против достижений медалистов,пусть фигурн катание исключат из вида спорта соответствующ организации,заныли русофобы
М
Ответить
неудачники как всегда поют свою песню
Гость
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Зависть и злоба - это то, что характеризует немцев.... Не всех конечно, но очень большую часть.
Гость
Ответить
Фигурное катание - это и искусство, и спорт в одно и тоже время, поэтому четверной лутц - это не мода, а спортивное достижение, которое позволило Александре Трусовой занять первое место, а Николь Шотт только девятое!
Пять Бутербродов
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В балет, красиво махать руками-ногами, не взяли из-за лишнего веса.
Требует, чтобы её судили "за хореографию".
А медаль давали "за старание", как американкам.
Всем хорошо известный западный шовинизм чистой воды!!!
Сергей
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Надо было в 15,ей выйти на Гран При, а не когда ей 23, а что она скажет в 53????
Гость
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"четверные прыжки – это мода, цирк на льду, а не искусство"

полностью согласен
фигурное катание это прежде всего танец, а не комплекс акробатических упражнений повышенной сложности
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