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Болельщики обматерили Дзюбу

Дзюбу обматерили в прямом эфире
Фото: www.globallookpress.com
Нападающий сборной России не забил ни одного гола

Группа российских болельщиков скандировала оскорбления в адрес нападающего сборной России Артема Дзюбы во время матча против Сан-Марино. В первом тайме фанаты на Олимпийском стадионе в Серрвалле кричали:

"Дзюба, Дзюба, иди ***** [прочь – Прим. ред.]".

Нецензурные выкрики попали в эфир "Первого канала", а затем отдельное видео было опубликовано на странице OnlineOnTour в Twitter.

В этом матче сборная России разгромила Сан-Марино со счетом 5:0. После игры футболисты российской команды подошли к болельщикам, однако Артем Дзюба сразу после финального свистка отправился в раздевалку, сообщает Sports.ru. Спортсмен не забил ни одного гола. Стоит отметить, что во втором тайме болельщики скандировали "Дзюба – лучший!".

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов после игры признался, что у него нет слов.

"Это чьи болельщики-то были? У меня давно нет никаких реакций на такие вещи, потому что мы уже ко всему привыкли",

цитирует Sport24 слова тренера, сказанные в эфире телеканала "Матч Премьер". Вероятно, Дзюбу оскорбляли болельщики "Спартака", из которого нападающий ушел в "Зенит" в 2015 году.

Напомним, Артем Дзюба является лучшим бомбардиром национальной команды в квалификации Евро-2020, сообщает "Свободная Пресса". На счету форварда девять забитых голов.

Карина СИРАЗОВА

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