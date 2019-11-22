Титулованная спортсменка показала себя не с лучшей стороны

Короткая программа японского этапа Гран-при по фигурному катанию вызвала бурное обсуждение экспертов. Основная борьба 22 ноября развернулась между российскими спортсменками. Титулованная чемпионка Алина Загитова на сей раз не смогла занять первое место.

"После проката Алина заплакала, что было лишним... Когда она выходила сегодня на лед... возникло ощущение, что она немножко зажалась... Не было напора в программе. По-моему, это чисто эмоциональный момент", –

такой комментарий дала РИА "Новости" заслуженный тренер России Инна Гончаренко.

Эксперт добавила, что Загитова – настоящий боец, и "у нее все получится". Олимпийская чемпионка Алина Загитова 22 ноября не справилась с каскадом прыжков в короткой программе на этапе Гран-при в Японии и набрала лишь 66,84 балла, заняв четвертое место. Героиней сегодняшнего дня стала россиянка Алена Косторная: она набрала рекордные 85,04 балла.

Заслуженный тренер СССР Валентин Писеев считает, что Загитова не справилась со стрессом – ведь она уже знала о мировом рекорде Косторной.

"Думаю, Загитова не выдержала напряжения, такое случается даже с олимпийскими чемпионками. Она не сделала те элементы, которые, ночью ее разбуди, встанет и спокойно исполнит", -

заявил Писеев интернет-изданию "Подмосковье сегодня".

