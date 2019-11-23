Золото взяла Алена Косторная

Накануне спортсменка установила в короткой программе мировойрекорд.

Алена заняла первое место, набрав 240 баллов. Сегодня фигуристки представляли произвольную программу. Серебро досталось японке Рике Кихире, а на третью ступень пьедестала почета поднялась Алина Загитова. Об этом пишет РИА Новости.

Финал Гран-при состоится в итальянском Турине. Соревнования пройдут с 5 по 8 декабря. В них примут участие Косторная и Загитова, а также еще две наши фигуристки – Александра Трусова и Анна Щербакова.