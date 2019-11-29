Базу Московской лаборатории взломали американцы

В новой облаве российского спорта замешаны заокеанские программисты и все тот же информатор Международного антидопингового агентства (WADA) Григорий Родченков. К такому выводу пришли журналисты НТВ, которые провели собственное расследование.

Всю правду о допинговом скандале они изложили в проекте "Мутная WADA". Оказалось, что в базе данных Московской антидопинговой лаборатории знатно порылись американцы.

С зарегистрированных в США IP-адресов обнаружено более пятисот входов, говорится в расследовании. А данные столичной лаборатории утекли в WADA с подачи предателя Родченкова, который после лишения Российского антидопингового агентства статуса соответствия в 2015 году подал в отставку и слил базу.

"Родченков на протяжении года после бегства из России заходил в программу LIMS. Удаленных входов в систему с конца 2015 года до середины 2016 года зафиксировано более 500", – цитирует выдержку из видеопроекта RT.

В итоге показания продажного россиянина легли в основу нового допингового скандала, в центре которого оказалась РФ.

Зрительская реакция не заставила долго ждать. Посмотревшие видео на Youtube усмотрели в охоте на наших атлетов американский след.

"WADA выполняет указание ЦРУ США и находится на его содержании", "У США до сих пор ничего на Россию нет, только пустые разговоры пропаганды", "Нужно создать альтернативу, проводить самим международные соревнования без ВАДА, эта кантора паразитов которые только деньги гребут лапатой, им все равно кто чистый а кто нет, кто больше заплатил тот и чистый. Посмотрите на американских спринтеров, в них вся таблица Менделеева", – прокомментировали увиденное интернет-пользователи.

Напомним, 25 ноября WADA рекомендовало отстранить российских спортсменов от всех значимых турниров. Если 9 декабря Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) дисквалифицируют, то на международных соревнованиях триколор РФ снова будет под запретом.

Ранее оценку жестокости WADA дала спикер МИД Мария Захарова.