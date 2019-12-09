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Россиянам закрывают путь на Олимпиаду

Россиянам закрывают путь на Олимпиаду
Фото: www.globallookpress.com
Спортсменам хотят запретить выступать даже под нейтральным флагом

Большинство членов комитета атлетов Всемирного антидопингового агентства (WADA) призвали полностью отстранить российских атлетов от Олимпийских игр в Токио в 2020 году и в Пекине в 2022 году. Кроме того, сборная России по футболу может не поехать и на Чемпионат Мира в 2022 году в Катар. 

Более того, как сообщает BBC Sport, спортсменам могут запретить выступать даже под нейтральным флагом. Например, это означает, что хоккейная сборная не сможет выступить на олимпийском турнире даже в майках с олимпийскими кольцами, как это было в 2018 году. В понедельник в швейцарской Лозанне принимается окончательное решение.

Также России могут запретить организовывать у себя крупные международные соревнования. Правда, Евро-2020, в любом, у Москвы не отнимут. 

WADA обвинило российскую сторону в применении допинга в 2014 году на Олимпиаде в Сочи, после чего в отношение атлетов из РФ начали действовать санкции.

Ранее президент ОКР Станислав Поздняков, выступая на Олимпийском саммите в Лозанне, назвал санкции WADA нелогичными и неадекватными.

Александр ИЛЬИН

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