Игроки сильно рискуют не поехать на Чемпионат Мира

Международная федерация футбола (FIFA) примет решение по сборной России. Именно от нее теперь завит, поедут ли российские футболисты на Чемпионат мира по футболу в Катар в 2022 год.

Ранее Россия уже обратилась в спортивный арбитраж в Лозанне для обжалования решения WADA. Об этом заявила первый зампред комитета Госдумы по международным делам Светлана Журова. Ее слова передает Sport24, который ведет трансляцию.

WADA отстранила Россию от всех международных соревнований на четыре года. Участвовать под нейтральным флагом смогут только те спортсмены, которые не "прогорели" на допинг-тестах. Санкции вряд ли коснутся Евро-2020, который Россия, скорее всего, проведет.