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Россиянам предложили извиниться после санкций WADA

Вице-президент Всемирного антидопингового агентства взбесилась из-за недостаточно жестких ограничений

Линда Хеллеланд заявила, что настаивала на полной дисквалификации российских спортсменов, назвав случившееся "самым большим скандалом" в мировом спорте.

"Я бы предложила России извиниться за всю ту боль, которую она причинила спортсменам и болельщикам. Ещё раз – я недовольна решением, которое было принято, но это пока всё, что мы можем", – приводит ее слова телеграм-канал RT.

Ранее стало известно, что российские атлеты лишились возможности участвовать в международных спортивных состязаниях на четыре года.

Кристина ЧЕРНИКОВА

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