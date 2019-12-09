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Линда Хеллеланд заявила, что настаивала на полной дисквалификации российских спортсменов, назвав случившееся "самым большим скандалом" в мировом спорте.
"Я бы предложила России извиниться за всю ту боль, которую она причинила спортсменам и болельщикам. Ещё раз – я недовольна решением, которое было принято, но это пока всё, что мы можем", – приводит ее слова телеграм-канал RT.
Ранее стало известно, что российские атлеты лишились возможности участвовать в международных спортивных состязаниях на четыре года.
Увы, успех и удача будут сопутствовать не всем
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