Известный комментатор надеется, что наших олимпиоников допустят на Игры в индивидуальном порядке

Российские атлеты, которых по решению WADA не пустят на Олимпиаду и другие международные соревнования, могут заканчивать со спортом высших достижений. Так прокомментировал спортивный журналист и комментатор Дмитрий Губерниев сегодняшние новости из стана Всемирного антидопингового агентства об отстранении России от участия в крупных ристалищах за махинации с данными московской лаборатории.

По его мнению, наш спорт оказался в сложной ситуации.

"Мы должны понимать, что те люди, которые не поехали в Пхёнчхан или не были в Рио-де-Жанейро, могут заканчивать со спортом, потому что больше их никуда не допустят", – заявил Губерниев порталу "Москва 24".

Он выразил надежду, что для чистых атлетов "будет индивидуальный допуск", иначе отечественный спорт очутится "в глубокой... (пятой точке)". По его словам, под ударом окажутся молодые спортсмены страны.