От решения WADA страдает весь мировой спорт

Боксеры сборной России не будут участвовать в Олимпиаде в Токио без национального флага. Об этом заявил генеральный секретарь Федерации бокса России Умар Кремлев.

"Для нас самое главное, чтобы наши боксеры выступали под флагом России и звучал наш гимн. Без этого нет смысла в участии",

– сообщил РИА Новостям Кремлев. Он добавил, что спортсмены просят добиться этого права через суд. Генсек Федерации бокса отметил: нужно договориться с WADA, чтобы провести в России Кубок мира и чемпионат Европы, так как все турниры в нашей стране проходят на "самом высочайшем уровне".

"А эти сделанные 9 декабря заявления – это не проблема России, а проблема всего мирового спорта. Нужно обвинять кого-то конкретно, либо конкретную федерацию. А при чем тут страна?",

– заключил Кремлев.

Президент России Владимир Путин ранее назвал решение Всемирного антидопингового агентства политизированным и отметил, что оно противоречит Олимпийской хартии.