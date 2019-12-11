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Российские спортсмены отказались ехать на Олимпиаду

Российские спортсмены отказались ехать на Олимпиаду
Фото: www.globallookpress.com
От решения WADA страдает весь мировой спорт

Боксеры сборной России не будут участвовать в Олимпиаде в Токио без национального флага. Об этом заявил генеральный секретарь Федерации бокса России Умар Кремлев.

"Для нас самое главное, чтобы наши боксеры выступали под флагом России и звучал наш гимн. Без этого нет смысла в участии",

сообщил РИА Новостям Кремлев. Он добавил, что спортсмены просят добиться этого права через суд. Генсек Федерации бокса отметил: нужно договориться с WADA, чтобы провести в России Кубок мира и чемпионат Европы, так как все турниры в нашей стране проходят на "самом высочайшем уровне".

"А эти сделанные 9 декабря заявления – это не проблема России, а проблема всего мирового спорта. Нужно обвинять кого-то конкретно, либо конкретную федерацию. А при чем тут страна?",

– заключил Кремлев.

Президент России Владимир Путин ранее назвал решение Всемирного антидопингового агентства политизированным и отметил, что оно противоречит Олимпийской хартии.

Карина СИРАЗОВА

Ответить:

ИЛИ ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

Гость
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Американцы живут в прошлом. Экстраполируя олимпиаду 80 и дальнейший распад СССР на сегодняшний день. Ну это глупо и так по американски. А остальные, типа Норвегия и фуркадоподобные "чистые" спортсмены, выражают жуткое возмущение. Рушится четвертый Рим, но с вонью и истерикой!
Гость
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Ну хоть мужики остались настоящими мужиками а не побежали под белый знамена.
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