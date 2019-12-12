Антидопинговая организация развернула политическую кампанию против нашей страны

Официальный представитель МИД Мария Захарова подчеркнула, что проблемы в сфере спорта есть у всех стран, однако самое пристальное внимание почему-то уделяется только России. Так она прокомментировала санкции WADA, из-за которых наши спортсмены лишились возможности выступать на крупных международных соревнованиях.

Подобные выпады можно охарактеризовать как политическую кампанию против нашей страны.

"…почему именно Россия становится в фокусе борьбы с допингом, это вызывает большие вопросы. У нас есть чёткое понимание, что на протяжении многих лет Россия становится центром проведения подобных политических кампаний. Я, честно говоря, даже не знаю, кто бы смог это отрицать, потому что если есть проблемы во всех государствах, а мишенью выбирается только одно, то в этом, безусловно, есть политика", – цитирует Захарову ТАСС.