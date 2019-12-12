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Открылись тонкости подачи Россией апелляции на решение ВАДА

Делом защиты российских атлетов будет заниматься ОКР

Апелляцию в Спортивный арбитражный суд (CAS) со стороны РФ на решение Всемирного антидопингового агентства (ВАДА), отстранившего нашу страну на четыре года от всех международных соревнований, будет подавать Олимпийский комитет России. Об этом заявил глава Российского антидопингового агентства Юрий Ганус.

"Я понимаю, что ОКР имеет право это сделать. Скорее всего, именно он и подаст апелляцию в CAS. А РУСАДА со своей стороны даст доверенность", – приводит РБК слова Гануса.

Вопрос подачи жалобы будет обсуждаться на заседании наблюдательного совета РУСАДА 19 декабря.

Евгений ДНЕПРОВСКИЙ

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