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После склоки, которую устроила тренер Алины Загитовой Этери Тутберидзе с фигуристом Евгением Плющенко и тренером Татьяной Тарасовой, девушка выступила с заявлением.
Она рассказала, что сильно волновалась во время предыдущего выступления, которое вызвало такую бурю, и поэтому ее неправильно поняли.
"...не совсем получилось чётко донести свои мысли", – написала она в своем Инстаграм.
На самом деле об уходе Загитова не думает, говорится в обращении.
"Я по-прежнему в сборной России и по-прежнему могу выступать за свою страну на международных соревнованиях. Я продолжаю свой "фигурный" путь с поддержкой моих тренеров", – отметила Алина.
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