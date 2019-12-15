Российская фигуристка отказалась ставить крест на карьере

После склоки, которую устроила тренер Алины Загитовой Этери Тутберидзе с фигуристом Евгением Плющенко и тренером Татьяной Тарасовой, девушка выступила с заявлением.

Она рассказала, что сильно волновалась во время предыдущего выступления, которое вызвало такую бурю, и поэтому ее неправильно поняли.

"...не совсем получилось чётко донести свои мысли", – написала она в своем Инстаграм.

На самом деле об уходе Загитова не думает, говорится в обращении.

"Я по-прежнему в сборной России и по-прежнему могу выступать за свою страну на международных соревнованиях. Я продолжаю свой "фигурный" путь с поддержкой моих тренеров", – отметила Алина.