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Загитова передумала уходить из спорта после скандала

Российская фигуристка отказалась ставить крест на карьере

После склоки, которую устроила тренер Алины Загитовой Этери Тутберидзе с фигуристом Евгением Плющенко и тренером Татьяной Тарасовой, девушка выступила с заявлением.

Она рассказала, что сильно волновалась во время предыдущего выступления, которое вызвало такую бурю, и поэтому ее неправильно поняли.

"...не совсем получилось чётко донести свои мысли", – написала она в своем Инстаграм.

На самом деле об уходе Загитова не думает, говорится в обращении.

"Я по-прежнему в сборной России и по-прежнему могу выступать за свою страну на международных соревнованиях. Я продолжаю свой "фигурный" путь с поддержкой моих тренеров", – отметила Алина.

Кристина ЧЕРНИКОВА

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