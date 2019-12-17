Такое заявление велогонщик сделал после допингового скандала и санкций WADA против РФ

Ильнур Закарин пойдет на многое ради Олимпийских игр в Японии.

По словам российского спортсмена, который выступает за польскую команду ССС, он хочет соревноваться под любым флагом.

"Если Россию не допустят и если я смогу выступать под нейтральным флагом, то это очень важно для меня", – заявил он. Об этом пишет портал cyclingnews.com.

При этом Закарин отметил, что не прочь сменить гражданство России на кипрское. Однако до Олимпиады в Токио он, скорее всего, не успеет этого сделать. Кроме того, велогонщик еще не определился до конца.

"Это возможно, но я не уверен, мне нужно подумать об этом", – поделился он своими сомнениями.

Россию отстранили от международных соревнований, в том числе и Олимпиады в Японии, на четыре года. Такое решение принял исполнительный комитет Всемирного антидопингового агентства.