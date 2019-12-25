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Российские спортсменки разделись для эротического календаря

Российские спортсменки разделись для эротического календаря
Фото: www.globallookpress.com
12 хоккеисток снялись обнаженными

Женская хоккейная лига выпустила эротический календарь на 2020 год. Для него 12 спортсменок снялись голыми, прикрывшись лишь цветами.

Героинями календаря стали хоккеистки семи российских клубов, включая "Агидель", "Динамо" и "Торнадо". Девушки предстали в неожиданных образах, ведь зрители привыкли видеть их в массивной форме, скрывающей фигуру.

"Прекрасно!", "Красиво и со вкусом. Девочки – молодцы!", "Божественная красота!", "Очень нежные образы",

восхитились снимками спортсменок на странице ЖХЛ в Инстаграм. Однако некоторые в комментариях решили, что фотографии недостаточно откровенные: "Ну очень скромно. Не хватает красоты женской груди и прочих прелестей".

"Дурацкая идея, извините. С обнаженкой в другие журналы надо – при чем здесь хоккей? Обнаженные женщины автомобили рекламируют, колеса и прочее. Низость какая-то",

заявила "Сиб.фм" администратор новосибирского клуба "Гризли" Галина Черниенкова. Хоккеистки этого клуба не попали на фотосессию и, по ее словам, не жалеют об этом.

Ранее для эротического календаря Набережночелнинского кранового завода снялись полуобнаженные девушки в латексе.

Карина СИРАЗОВА

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