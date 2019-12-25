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На четверг, 26 декабря, назначена пресс-конференция Российской национальной антидопинговой организации, на которой будут присутствовать чемпионы Олимпийских игр, представители спортивных клубов, врачи отечественных сборных.
Как пишет ФедералПресс, журналисты смогут задать вопросы, посвященные решению WADA отстранить национальную сборную РФ от крупных международных соревнований, а также подаче РУСАДой заявления о
несогласии с таким вердиктом иностранных коллег.
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