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России грозит потеря первенства на Олимпиаде в Сочи

России грозит потеря первенства на Олимпиаде в Сочи
Фото: imago sportfotodienst/imago sportfotodienst/www.globallookpress.com
Лидером по числу наград на Играх-2014 могут признать Норвегию

Потеря биатлонистом Евгением Устюговым медали за Олимпийские игры в Сочи в 2014-м, может привести к тому, что первенства на этих соревнованиях лишится Россия. Как выяснили журналисты, такое может произойти по решению Международного олимпийского комитета (МОК), если Устюгов подаст апелляцию в Спортивный арбитражный суд (CAS), но проиграет.

По информации ТАСС, начиная с 13 февраля, у биатлониста есть 21 день, чтобы оспорить свою дисквалификацию. Впрочем, вердикт CAS можно оспорить в Федеральном суде Швейцарии. Эта организация может отправить дело на пересмотр, если обнаружит нарушения.

При плохом развитии событий – первенство за Олимпиаду в Сочи получит сборная Норвегии. Спортсмены этой страны в 2014-м завоевали 11 золотых, 5 серебряных и 10 бронзовых наград. Российская же сборная станет лишь третьей с 10 золотыми, 9 серебряными и 9 бронзовыми наградами, уступив еще и Канаде.

Ранее стало известно, что Международный союз биатлонистов (IBU) признал, что Евгений Устюгов нарушал антидопинговые правила. Организация аннулировала результаты спортсмена с 27 августа 2013 года по конец сезона-2013/14. Как отмечает ТАСС со ссылкой напрезидента Союза биатлонистов России (СБР) Владимира Драчева, Устюгов будет оспаривать это решение в CAS.

Полина ИВАНОВА

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