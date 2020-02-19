Врач спортсменки рассказал, чем опасен этот недуг

У олимпийской чемпионки Аделины Сотниковой выявили дегенеративный стеноз. Врач фигуристки заявил, что болезнь может привести к отказу конечностей.

Директор центра реабилитации Первого МГМУ имени Сеченова Константин Терновой объяснил, что при стенозе в просвете канала спинного мозга начинают образовываться наросты. Подобные процессы могут привести к отниманию рук и ног.

Врач пояснил, что дегенеративный стеноз обычно вызван травмой, вследствие которой проявляется нестабильность, передает "Вечерняя Москва".

Константин Терновой сообщил, что операция для пациентов с подобным диагнозом обязательна. Восстановительный период после хирургического вмешательства продлится около четырех недель.

Ранее “Утро” рассказало, что олимпийская чемпионка попала в больницу.