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Сотниковой поставили неутешительный диагноз

Врач спортсменки рассказал, чем опасен этот недуг

У олимпийской чемпионки Аделины Сотниковой выявили дегенеративный стеноз. Врач фигуристки заявил, что болезнь может привести к отказу конечностей.

Директор центра реабилитации Первого МГМУ имени Сеченова Константин Терновой объяснил, что при стенозе в просвете канала спинного мозга начинают образовываться наросты. Подобные процессы могут привести к отниманию рук и ног. 

Врач пояснил, что дегенеративный стеноз обычно вызван травмой, вследствие которой проявляется нестабильность, передает "Вечерняя Москва". 

Константин Терновой сообщил, что операция для пациентов с подобным диагнозом обязательна. Восстановительный период после хирургического вмешательства продлится около четырех недель.  

Ранее “Утро” рассказало, что олимпийская чемпионка попала в больницу.

Алина ПОПЛАВСКАЯ

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