Спортсменка попала в больницу

Аделина Сотникова находится под наблюдением врачей в одной из клиник Москвы после операции. О госпитализации фигуристки сообщили журналисты, в руки которых попали фото спортсменки из больницы. На снимках видно, что на шее Сотниковой надет воротник.

Как сообщает Sport24, Аделина Сотникова уже несколько дней находится в больнице, а ее диагноз тщательно скрывают.

Похоже, сама спортсменка не планировала раскрывать подробности о своей болезни, в "Инстаграм" девушка продолжает выкладывать свои фото из обычной жизни, которые, наверное, сделала заранее.

Прокомментировать состояние спортсменки ее агент отказался. Напомним, Аделина Сотникова прославилась на всю страну в 2014 г. Тогда она впервые в истории страны завоевала золото на Олимпиаде в одиночном катании.