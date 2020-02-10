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Тарасова оправдалась за слова о фигуристках

Заслуженный тренер СССР сравнила спортсменок с животными

Татьяна Тарасова сделала такое заявление после выступлений на чемпионате России среди юниоров. Позже тренер объяснила свои слова тем, что увидела большой запас сил у девушек во время соревнований.

Тарасова удивилась, как спортсменки могут усложнять элементы во второй части программ без отдыха. Она также задалась вопросом, на сколько хватит девочек при усилении нагрузок, сообщает РИА "Новости".

Золотую медаль на первенстве России в Саранске завоевала Камила Валиева, серебро досталось Софье Акатьевой, бронза – Дарье Усачевой. Все три спортсменки тренируются у Этери Тутберидзе. 

Фоторепортаж
Тает лед: самые соблазнительные наряды российских фигуристок
Алина Загитова. Фото: www.globallookpress.com Елизавета Туктамышева. Фото: www.globallookpress.com Елизавета Туктамышева. Фото: www.globallookpress.com
Елизавета Туктамышева. Фото: www.globallookpress.com Елизавета Туктамышева. Фото: www.globallookpress.com Елизавета Туктамышева. Фото: www.globallookpress.com Елизавета Туктамышева. Фото: www.globallookpress.com +8
Алина ПОПЛАВСКАЯ

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