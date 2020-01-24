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Ролевые игры на льду: самые горячие номера фигуристки Туктамышевой

Ролевые игры на льду: самые горячие номера фигуристки Туктамышевой
Елена Туктамышева. Фото: Raniero Corbelletti/AFLO/www.globallookpress.com
Спортсменка неизменно производит фурор, появляясь перед публикой

Елизавету Туктамышеву называют самой сексуальной российской фигуристкой. Звезда радует болельщиков не только высокими результатами, но и искрометными показательными номерами.

Стриптиз на льду, который спортсменка иногда устраивает, не оставляет равнодушным никого из зрителей. Также она нередко радует подписчиков в соцсетях пикантными фотографиями.

Впрочем, фигуристке необязательно раздеваться для того, чтобы вызвать восторг на трибунах. На чемпионате России Туктамышева в экстремально короткой юбочке показала номер, который буквально взорвал зал – спортсменка каталась с саксофоном, барабаном и тарелками под музыку Destination Calabria от Alex Gaudino и Crystal Waters.

К сожалению, зрители не увидят чувственного выступления Елизаветы на чемпионате Европы, который проходит сейчас в Австрии. Россию на этих соревнованиях представляют 3 ученицы Этери Тутберидзе: Алена Косторная, Александра Трусова и Анна Щербакова. 

Фоторепортаж
Тает лед: самые соблазнительные наряды российских фигуристок
Алина Загитова. Фото: www.globallookpress.com Елизавета Туктамышева. Фото: www.globallookpress.com Елизавета Туктамышева. Фото: www.globallookpress.com
Елизавета Туктамышева. Фото: www.globallookpress.com Елизавета Туктамышева. Фото: www.globallookpress.com Елизавета Туктамышева. Фото: www.globallookpress.com Елизавета Туктамышева. Фото: www.globallookpress.com +8
Валентина МАЙОРОВА

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