Спортсменка неизменно производит фурор, появляясь перед публикой

Елизавету Туктамышеву называют самой сексуальной российской фигуристкой. Звезда радует болельщиков не только высокими результатами, но и искрометными показательными номерами.

Стриптиз на льду, который спортсменка иногда устраивает, не оставляет равнодушным никого из зрителей. Также она нередко радует подписчиков в соцсетях пикантными фотографиями.

Впрочем, фигуристке необязательно раздеваться для того, чтобы вызвать восторг на трибунах. На чемпионате России Туктамышева в экстремально короткой юбочке показала номер, который буквально взорвал зал – спортсменка каталась с саксофоном, барабаном и тарелками под музыку Destination Calabria от Alex Gaudino и Crystal Waters.

К сожалению, зрители не увидят чувственного выступления Елизаветы на чемпионате Европы, который проходит сейчас в Австрии. Россию на этих соревнованиях представляют 3 ученицы Этери Тутберидзе: Алена Косторная, Александра Трусова и Анна Щербакова.

