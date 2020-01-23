Прославленная тренер возмутилась поправками в правила соревнований

Татьяна Тарасова считает, что организаторы чемпионата Европы по фигурному катанию не позаботились о создании хороших условий для спортсменов и принизили статус международного старта. Кроме того, она негативно оценила запрет на четверные прыжки в короткой программе для одиночниц, введенный на ЧЕ.

"Эти... люди – пожилые и непрофессиональные... боятся наших успехов и результатов Тутберидзе... Им не важен результат и не важно развитие фигурного катания, они его, наверное, уже не увидят", – заявила Тарасова о спортивных функционерах в интервью ТАСС.



Возмутил Татьяну Анатольевну и надувной дворец спорта, в котором проходит европейское первенство: в нем даже должным образом не отрегулирована вентиляция. "Чемпионат Европы проводится в настоящем сарае", – в сердцах бросила знаменитая наставница. И добавила, что на этот раз соревнования проходят за городом, куда и фигуристам, и болельщикам трудно добираться.

При этом прославленная тренер подчеркнула, что в России соревнования такого уровня подготовили бы за три месяца. Также она посоветовала организаторам в следующий раз так и поступить – провести турнир в нашей стране, тогда довольны останутся и болельщики, и спортсмены, и журналисты.

Чемпионат Европы по фигурному катанию проходит в австрийском Граце с 20 по 26 января 2020 года. Ранее олимпийская чемпионка Алина Загитова, завоевавшая вместе со своим тренером Этери Тутберидзе все самые громкие титулы в фигурном катании, объявила о том, что приостанавливает свою карьеру. Это заявление вызвало бурную реакцию и у публики, и у профессионалов. Тарасова тогда сказала, что Загитова в большой спорт не вернется.