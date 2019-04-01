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"Ты никто": Тутберидзе жестко высказалась об ученицах

Этери Тутберидзе и Евгения Медведева. Фото: www.globallookpress.com
Рядом с авторитарным тренером выживают только сильнейшие

Тренер Этери Тутберидзе, воспитавшая целую плеяду звезд фигурного катания, признала, что ее жесткий подход мог повлиять на уход Юлии Липницкой и Евгении Медведевой к другим специалистам.

"Когда спортсмен уже что-то завоевал и думает, что теперь он может тренироваться по-другому, что обращаться с ним надо по-другому, начинается конфликт", 

– рассказала Тутберидзе в программе "Познер" на Первом канале. При этом Этери Георгиевна подчеркнула, что двигаться дальше можно лишь тем путем, каким идешь к медали, если же начинать жалеть фигуристок, ничего не получится, ведь прошлая медаль никак не поможет в будущем.

"Ты сошел с подиума, и ты никто, ты должен ее доказать на следующем старте", 

– считает Тутберидзе. Однако не все спортсменки смогли смириться с таким стилем руководства своего наставника. Так, Юлия Липницкая, ставшая под руководством Тутберидзе золотой медалисткой в командном турнире на Олимпиаде в Сочи, в ноябре 2015 г. ушла тренироваться к Алексею Урманову, а в апреле 2017-го объявила, что уходит из спорта.

Юлия Липницкая. Фото: www.globallookpress.com

Оставила Тутберидзе и двукратная чемпионка мира Евгения Медведева. Вместе со своей наставницей Женя собрала целый букет наград: фигуристка стала двукратной чемпионкой Европы, дважды побеждала в финалах Гран-при, два раза поднималась на высшую ступень пьедестала почета на первенстве России и стала обладательницей двух серебряных наград на Олимпиаде в Пхёнчхане, напоминает ТАСС. Однако в мае прошлого года спортсменка уехала в Канаду тренироваться у Брайана Орсера.

Евгения Медведева. Фото: www.globallookpress.com

Валентина МАЙОРОВА
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