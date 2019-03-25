Российская фигуристка поменяла тренера по уважительной причине

Скоро будет года, как серебряная медалистка Олимпиады-2018 Евгения Медведева ушла к другому наставнику, переехав в Канаду. И только сейчас названа истинная причина ее поступка.

По словам ее нынешнего тренера Брайана Орсера, российская фигуристка сбежала от знаменитой Этери Тутберидзе, так как ей захотелось выжить в спорте. В штабе прежнего специалиста ей стало тесно.

"Евгения хотела сохранить свою жизнь в фигурном катании и нуждалась в переменах на том этапе",

– пояснил канадец в интервью "Спорт-Экспрессу". Он подчеркнул, что восхищается работой российской коллеги, в команде которой все чемпионки – юниорки, отметив, что прекрасно знает, как нелегко терять воспитанников. Однако "это жизнь".

"Я нашел свое, тренирую больше состоявшихся фигуристов, что тоже нелегко. Нелегко то, что делает Этери, и она делает действительно прекрасную работу, – констатировал наставник Медведевой, добавив. – Каждый тренер в мире восторгается ей, смотрит и думает: "Как она эта делает?"

Напомним, на прошлой неделе Евгения завоевала бронзовую медаль чемпионата мира в Японии. Российская спортсменка является двукратным серебряным призером Олимпийских игр 2018 года. Свои медали она заработала под руководством мастера спорта по фигурному катанию Этери Тутберидзе, которая тренировала Медведеву 11 лет.

Однако в прошлом мае "перебежчица" заявила о смене наставника, а в июне переехала на родину хоккея. Тогда же появились слухи, что Евгения родину, однако она опровергла эту информацию.

