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Российскую фигуристку шокировала жизнь в Канаде

Российскую фигуристку шокировала жизнь в Канаде
Екатерина Куракова. Фото: instagram.com/ekaterina_kurakova
Заокеанский быт спортсменки сильно отличается от российского

Екатерина Куракова рассказала, что после переезда в Канаду она столкнулась с неожиданными проблемами. Сейчас 17-летняя россиянка выступает под флагом Польши, а тренируется вместе с Евгенией Медведевой у канадского тренера Брайана Орсера.

По словам Кураковой, жизнь в Канаде преподнесла ей неприятные сюрпризы. "В квартирах нет стиральных машин. Они есть в одном месте, и за каждую стирку ты должен платить", – сообщила фигуристка в интервью порталу "Спорт 24". Кроме того, еда за океаном более калорийная, поэтому следить за весом приходится строже. 

Не нравится девушке и запах в подъездах. "В Канаде разрешена марихуана. Этого запаха очень много. Сначала от него очень сильно болела голова", – отметила спортсменка. Впрочем, со временем она привыкла к особенностям жизни на новом месте. И теперь радуется тому, что тренируется вместе с Евгенией Медведевой и олимпийским чемпионом Юдзуру Ханю.

Поменяв спортивное гражданство, Екатерина Куракова выиграла золотую медаль на чемпионате Польши и победила на турнире четырех стран – Польши, Чехии, Словакии и Венгрии. На прошедшем в январе этого года в Австрии чемпионате Европы фигуристка заняла десятое место.

Фоторепортаж
Забрали все золото: российские фигуристы добились ошеломительного успеха
Фото: Сергей Бобылев/ТАСС Фото: Сергей Бобылев/ТАСС Фото: Сергей Бобылев/ТАСС
Фото: Сергей Бобылев/ТАСС Фото: Сергей Бобылев/ТАСС Фото: Станислав Красильников/ТАСС
Валентина МАЙОРОВА

Ответить:

ИЛИ ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

игорь
Ответить
да да
из спортсменов делают предателей волей неволей
за чей счет она вообще занимается этой каталкой? за счет родителей?
кем работать она хочет в будущем если в школе не учится
радости мало - если только щенячая по поводу того что в канаде оказалась
1
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