Заокеанский быт спортсменки сильно отличается от российского

Екатерина Куракова рассказала, что после переезда в Канаду она столкнулась с неожиданными проблемами. Сейчас 17-летняя россиянка выступает под флагом Польши, а тренируется вместе с Евгенией Медведевой у канадского тренера Брайана Орсера.

По словам Кураковой, жизнь в Канаде преподнесла ей неприятные сюрпризы. "В квартирах нет стиральных машин. Они есть в одном месте, и за каждую стирку ты должен платить", – сообщила фигуристка в интервью порталу "Спорт 24". Кроме того, еда за океаном более калорийная, поэтому следить за весом приходится строже.

Не нравится девушке и запах в подъездах. "В Канаде разрешена марихуана. Этого запаха очень много. Сначала от него очень сильно болела голова", – отметила спортсменка. Впрочем, со временем она привыкла к особенностям жизни на новом месте. И теперь радуется тому, что тренируется вместе с Евгенией Медведевой и олимпийским чемпионом Юдзуру Ханю.

Поменяв спортивное гражданство, Екатерина Куракова выиграла золотую медаль на чемпионате Польши и победила на турнире четырех стран – Польши, Чехии, Словакии и Венгрии. На прошедшем в январе этого года в Австрии чемпионате Европы фигуристка заняла десятое место.