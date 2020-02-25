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Майкл Джордан расплакался на церемонии прощания с Брайантом

Майкл Джордан расплакался на церемонии прощания с Брайантом
Фото: pixabay.com
Известный баскетболист разбился на вертолете 27 января

На стадионе Staples Center в Лос-Анджелесе почтили память баскетболиста Коби Брайанта, пятикратного чемпиона НБА и двукратного олимпийского чемпиона по прозвищу "Черная Мамба". 

На церемонии прощания спели Бейонсе и Кристина Агилера. Под сводами спортивной арены звучал и Бетховен. Поклонники услышали "Лунную сонату". Эту пьесу легендарный баскетболист научился играть на фортепиано. Под музыку расплакался другой великий спортсмен – Майкл Джордан. 

"Коби просто хотел стать лучшим человеком и лучшим баскетболистом. Часть меня умерла вместе с ним", – признался Джордан. 

Коби Брайант вместе с дочерью Джианной разбился на вертолете 27 января. Трагедия произошла из-за плохой видимости во время тумана. Спортсмена похоронили в начале февраля, недалеко от дома. В понедельник, 24 февраля, прошла официальная церемония. Символично, что под номером 24 Брайант играл на площадке большую часть своей спортивной карьеры, напоминает "МИР 24".



Валентина МАЙОРОВА

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