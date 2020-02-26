Известная теннисистка завершает 28-летнюю карьеру из-за проблем со здоровьем

Мария Шарапова готовится к новому этапу в своей жизни. Теннисистка попрощалась со спортом в возрасте 32 лет на страницах издания Vogue. Спортсменка отметила, что вынуждена пойти на такой шаг из-за постоянных травм, которые мешают ей прийти в хорошую форму.

"Теннис – я говорю прощай", – написала в своем письме спортсменка.

В конце января Шарапова отказалась от участия в турнире в Санкт-Петербурга из-за травмы плеча.

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