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Шарапова уходит из спорта после травмы

Шарапова уходит из спорта после травмы
Мария Шарапова. Фото: Zuma\TASS
Известная теннисистка завершает 28-летнюю карьеру из-за проблем со здоровьем

Мария Шарапова готовится к новому этапу в своей жизни. Теннисистка попрощалась со спортом в возрасте 32 лет на страницах издания Vogue. Спортсменка отметила, что вынуждена пойти на такой шаг из-за постоянных травм, которые мешают ей прийти в хорошую форму. 

"Теннис – я говорю прощай", – написала в своем письме спортсменка. 

В конце января Шарапова отказалась от участия в турнире в Санкт-Петербурга из-за травмы плеча. 

Новость дополняется. 

Полина ИВАНОВА

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