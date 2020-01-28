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Шарапова собралась замуж за иностранца

Шарапова собралась замуж за иностранца
Мария Шарапова. Фото: Panoramic/Keystone Press Agency/www.globallookpress.com
Репортеры считают, что 32-летняя теннисистка готовится к свадьбе

Мария Шарапова выходит замуж, сообщают журналисты. Новости о скорой свадьбе известной спортсменки появились после того, как она опубликовала снимок с кольцом на безымянном пальце.

Будущим мужем, как пишет Hello, станет Александр Гилкс – британский бизнесмен, который дружит с принцем Гарри. Где и когда состоится свадьба влюбленных, остается только гадать, но отношения между спортсменкой и бизнесменом, похоже, очень близкие.

Например, фотографы засняли их вместе на отдыхе, когда Гилкс целовал ягодицы Шараповой.

Дарья ПЕТРОВА

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