Спортсмены получили шанс выступить на Олимпиаде-2020 под флагом России
На Олимпиаде в Токио российские атлеты могут выступить под триколором, а не под нейтральным флагом. Об этом сообщают авторы телеграм-канала "Выпускайте Кракена!", которые выяснили, что запрет WADA для спортсменов не успеет вступить в силу из-за действий Москвы.
Россия готовит апелляцию на решение Всемирного антидопингового агентства, по которому наших атлетов лишили права участвовать в международных соревнованиях под своим флагом. Между тем процесс рассмотрения документов затягивается. Спортивный арбитражный суд пока не назначил точную дату слушаний. Такое положение дел очень беспокоит функционеров Международного антидопингового агентства, отмечает телеграм-канал.
О возможном выступлении россиян под государственным флагом на Играх-2020 в Японии написал и телеканал "Царьград". Однако на Западе опасаются, что присутствие российской команды может вызвать скандал на Олимпиаде.
Летние Олимпийские игры должны пройти в Токио с 24 июля по 9 августа. Однако из-за вспыхнувшей в конце прошлого года эпидемии коронавируса соревнования могут отменить.
Антидопинговый скандал разгорелся с новой силой в декабре 2019-го. Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) потеряло свои полномочия после того, как WADA ввела санкции против страны. Проигрыш в Спортивном арбитражном суде (CAS) может лишить спортсменов триколора.
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