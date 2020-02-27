Политика

Рецепты

Гороскопы

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Наука

Экономика

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

Промокоды

Спортсмены получили шанс выступить на Олимпиаде-2020 под флагом России

Спортсмены получили шанс выступить на Олимпиаде-2020 под флагом России
Фото: Harry E. Walker/ZUMAPRESS.com/www.globallookpress.com
Чиновники WADA забеспокоились не на шутку

На Олимпиаде в Токио российские атлеты могут выступить под триколором, а не под нейтральным флагом. Об этом сообщают авторы телеграм-канала "Выпускайте Кракена!", которые выяснили, что запрет WADA для спортсменов не успеет вступить в силу из-за действий Москвы.

Россия готовит апелляцию на решение Всемирного антидопингового агентства, по которому наших атлетов лишили права участвовать в международных соревнованиях под своим флагом. Между тем процесс рассмотрения документов затягивается. Спортивный арбитражный суд пока не назначил точную дату слушаний. Такое положение дел очень беспокоит функционеров Международного антидопингового агентства, отмечает телеграм-канал.

О возможном выступлении россиян под государственным флагом на Играх-2020 в Японии написал и телеканал "Царьград". Однако на Западе опасаются, что присутствие российской команды может вызвать скандал на Олимпиаде.

Летние Олимпийские игры должны пройти в Токио с 24 июля по 9 августа. Однако из-за вспыхнувшей в конце прошлого года эпидемии коронавируса соревнования могут отменить.

Антидопинговый скандал разгорелся с новой силой в декабре 2019-го. Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) потеряло свои полномочия после того, как WADA ввела санкции против страны. Проигрыш в Спортивном арбитражном суде (CAS) может лишить спортсменов триколора. 

Валентина МАЙОРОВА

ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

новости партнеров
Загрузка...

Почерневшая Каменских в прозрачном лифе засветила белые подмышки

Исполнительница хита "Elefante" показала роскошную фигуру

Гороскоп на февраль: трем знакам стоит приготовиться к худшему

Звезды обещают неприятности сразу нескольким знакам зодиака

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей