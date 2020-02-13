Национальный флаг должен появиться на Играх в Токио

Российская сборная должна сохранить свой статус на предстоящих Играх в Токио, полагает глава Олимпийского комитета РФ (ОКР) Станислав Поздняков. По его мнению, разрешение выступать "чистым" атлетам под национальным флагом неоспоримо.

Об этом сообщается на портале Reactor. Кроме того, Поздняков отметил, что Москва не обращает внимания на "давление в медиасреде" относительно судебных передряг. Спортсмены готовятся к главному первенству планеты в обычном режиме, не отступая от своего графика.

"ОКР в штатном режиме продолжает подготовку и реализацию программы "Токио-2020" во взаимодействии со всеми заинтересованными структурами", – заявил глава ОКР, цитирует ТАСС.

Напомним, в декабре 2019 г. Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) потеряло статус соответствия из-за новой волны допингового скандала, однако не согласилось с санкциями Всемирного антидопингового агентства (WADA). Россиян теперь ждут разбирательства в Спортивном арбитражном суде (CAS), который в январе получил уведомление о споре. Свои права готовы отстаивать порядка 40 атлетов.

Проигрыш в суде может лишить их российского триколора. Однако в РФ не хотят и слышать о выступлениях под нейтральным флагом.