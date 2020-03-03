Фигуристка Медведева пожаловалась на проблемы с психикой
Двукратный серебряный призер Олимпийских игр-2018 в Пхенчхане Евгения Медведева рассказала, что слишком часто переживает за чистоту исполнения элементов и считает свое постоянное беспокойство нездоровым.
"Если честно, ментальное здоровье – это огромная часть моей жизни. У меня есть проблемы с этим. Я не буду говорить об этом публично, но у меня есть некоторые проблемы. Как и многие спортсмены, иногда я думаю: „Что, если я не смогу? Что, если я упаду?“ И это абсолютно нездоровая вещь",-поделилась Медведева в своем интервью Sport24.
Фигуристка также отметила, что старается бороться со своей неуверенностью, а участвуя в соревнованиях, прежде всего старается доказать себе, что способна бороться и побеждать.
Одним из самых сложных моментов в карьере Медведевой стал послеолимпийский период. Тогда девушка ушла от своего тренера Этери Тутберидзе и переехала в Торонто, чтобы продолжить работу с Брайаном Орсером в канадском Cricket Club. "Это было как в полной темноте, ты не знаешь, какой будет твоя следующая неделя."– сообщает телеканал 360.
Последними соревнованиями в прошедшем спортивном сезоне для Медведевой, которую поклонники окрестили "королевой тройных", стали турниры серии "челленджер". На канадском этапе фигуристка заняла второе место, улучшив свои результаты, несмотря на изменения в судейской системе. На российском этапе гран-при, спортсменка также заняла второе место. Однако, бороться за пьедестал на чемпионате России, который проходил в Красноярске, Медведевой помешал случай: из-за поврежденного на тренировке ботинка, фигуристка приняла решение сняться с выступления в произвольной программе.
Ранее, Евгения Медведева взбудоражила фанатов, поделившись откровенным фото на своей страничке в Инстаграм.
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