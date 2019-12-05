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"Балуешь нас": голая Медведева прикрыла формы шторой

"Балуешь нас": голая Медведева прикрыла формы шторой
Евгения Медведева. Фото: www.globallookpress.com
Спортсменка обнажилась ночью у окна

Евгения Медведева поделилась с поклонниками пикантными снимком. На нем она позирует рядом с окном ночью. Похоже, что одежды на фигуристке нет, а тело она прикрывает шторой. Поклонники и вовсе решили, что на снимке Медведева абсолютно голая.

"Канадский рассвет", – подписала фигуристка. 

В комментариях пользователи гадают, кто же сделал такое пикантное фото Медведевой. Также комментаторы попросили фигуристку в следующий раз не выключать свет и не прикрывать прелести.

"У меня всего два вопроса: почему голая и кто снимал?", "Балуешь нас", "Полотенце мешается", "Красавица наша", "Секси", "Это очень красиво", "Ты крутая", "Включите свет, пожалуйста", "Максимальный балдеж", "Прекрасная леди", "Кто снимал", "Прекрасная Женя", "Девушка загадка", – написали в Инстаграм Медведевой.

Напомним, недавно Евгения Медведева заняла второе место в домашнем этапе Гран-При. А после спортсменку погнали из большого спорта.

Дарья ПЕТРОВА

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