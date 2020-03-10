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Умер известный спортсмен

Мужчине был 51 год

В Калининграде скончался известный бодибилдер, мастер спорта международного класса Александр Тимошенко. Об этой трагической новости сообщили его родные. 

На его страничке в "Фейсбук" родственники опубликовали пост, обращенный к поклонникам спортсмена: "Сегодня Александра Тимошенко не стало. Абсолютно внезапно и в считанные секунды. Как и полагается фанату своего дела, последнее, что он сделал, – это публикация очередного обзора соревнований по бодибилдингу в социальных сетях и обещание работать дальше. Вечно полон планов. Благодарим всех за поддержку и соболезнования, друзья".

Александр Тимошенко был известен как в России, так и за рубежом. Он занимался судейской и тренерской деятельностью, развивал культуризм в регионе, напоминает FlashNord

Ранее "Утро" писало о смерти известного спортсмена в 33 года.

Александра АКСЕНОВА

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