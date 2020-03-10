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Заказная история"": Кокорин пожаловался на несправедливое заключение

Спортсмен объяснил, почему ему присудили реальный срок

Футболист Александр Кокорин считает несправедливым свое заключение в колонии. По мнению спортсмена, уголовное дело против него – это "заказная история".

Об этом Кокорин рассказал в интервью на Ютуб-канале "КраСава". Бывший нападающий "Зенита" уточнил, что в подготовке процесса участвовало 18 следователей. Кое-кто из них, по словам футболиста признавался в том, что дело носит заказной характер. Реальный срок форвард "Зенита" и его друзья получили, так как пробыли в СИЗО слишком долго.

Футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев были осуждены в мае прошлого года. В октябре 2018 г. спортсменов заключили под стражу, так как они устроили в центре Москвы две драки. В настоящее время Кокорин играет в футбольной команде "Сочи". Футболиста отдал в аренду петербургский "Зенит".

Валентина МАЙОРОВА

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