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Отбор к Олимпиаде-2020 по гандболу пройдет без зрителей

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Пандемия вируса COVID-19 разрушает спортивные планы

На матчи олимпийского квалификационного турнира по гандболу в венгерском городе Дьере не пустят болельщиков и журналистов.  

Суровые меры предприняты из-за эпидемии коронавируса, сообщается на сайте Федерации гандбола России. В нашей стране таких строгих ограничений пока не вводится.

"Не беремся предсказывать ситуацию с распространением вируса в России. На данный момент вопрос о проведении гандбольных матчей без зрителей не стоит", – рассказали интернет-изданию "Подмосковье сегодня" в ФГР.

В то же время в Москве и Подмосковье принято решение о том, чтобы не проводить массовые мероприятия.

Валентина МАЙОРОВА

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