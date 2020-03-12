Пандемия вируса COVID-19 разрушает спортивные планы

На матчи олимпийского квалификационного турнира по гандболу в венгерском городе Дьере не пустят болельщиков и журналистов.

Суровые меры предприняты из-за эпидемии коронавируса, сообщается на сайте Федерации гандбола России. В нашей стране таких строгих ограничений пока не вводится.

"Не беремся предсказывать ситуацию с распространением вируса в России. На данный момент вопрос о проведении гандбольных матчей без зрителей не стоит", – рассказали интернет-изданию "Подмосковье сегодня" в ФГР.

В то же время в Москве и Подмосковье принято решение о том, чтобы не проводить массовые мероприятия.